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Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise besleme maliyetini azaltmak için doğaya saldıkları yılkı atları, şimdilerde fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

Yaşam / 27 Mart 2018 Salı 09:22
Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu
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Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor.

Erciyes Dağı'nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.

Fotoğrafçılar, sürü halinde koşan atların tozu dumana kattığı yollarda, gün batımının kızıllığıyla ortaya çıkan eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için çaba sarf ediyor.

Hörmetçi ve Sultan Sazlığı ile Soysallı Mahallesi'nde sürüler halinde görülen yılkı atları, fotoğrafseverlerin renkli karelerle buluşmasını sağlıyor. Kaynak : AA


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