USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Yanan AVM'nin acil çıkış kapıları kilitliymiş

Rus vatandaşlar, Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM’yi kınadı. Yanan AVM’nin acil çıkış kapılarının kilitli olduğu aktarıldı.

Dünya / 27 Mart 2018 Salı 14:04
Yanan AVM'nin acil çıkış kapıları kilitliymiş

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentindeki ‘Kış Vişnesi' isimli alıveriş merkezinde, 25 Mart'ta meydana gelen yangında ihmaller olduğu için Rus vatandaşlar tarafından protesto edildi. Sibirya'nın Kemerovo kentinde Rus vatandaşlar, yanan AVM'de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını ellerinde taşıdı.

AVM'deki yangın alarm sisteminin 19 Mart'tan beri devre dışı olduğu açıklanırken, son bilgilere göre AVM'nin acil çıkış kapılarının da kilitli olduğu aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Burada olan, bir çatışma ya da bir madende meydana gelebilecek beklenmeyen bir patlama değil. İnsanlar buraya çocuklarıyla birlikte dinlenmek için geliyor. Demokrasiden bahsediyoruz ama insanlarımızı ihmal suçu dikkatsizlik yüzünden kaybediyoruz' açıklamasını yapmıştı.

Rusya Araştırma Komitesi, yangının nedenini henüz açıklamadı ancak 'Ciddi ihlaller' olduğunu vurguladı.

 






Kaynak : İHA

Alışveriş MerkeziYangın Faciası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı