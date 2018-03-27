Türk bayrağı ve Erdoğan posterinden rahatsız oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) büyük bir başarıya imza atarak teröristlerden temizlediği Afrin'de çocuklar yeniden ders başı yaptı.



YPG/PKK baskısından okula gidemeyen çocuklar Türk bayraklarıyla sınıflarına koştu.



Afrin'li çocukların Türk bayraklarıyla okullarına koşması HDP'li Hasip Kaplan'ı rahatsız etti.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hasip Kaplan 'Bu fotoğrafın bedelini keşke AKP iktidarı ödese, ne yazık Türkiye'ye ödetecekler..!' ifadesini kullandı.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel