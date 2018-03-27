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Trabzon'da İranlı turist bereketi

Ülkelerindeki Nevruz Bayramı nedeniyle Trabzon’a gelen İranlı turist sayısında önceki yıla oranla yüzde 15’lik bir artış yaşandığı belirtildi.

Ekonomi / 27 Mart 2018 Salı 10:34
Trabzon'da İranlı turist bereketi

Özellikle İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan vatandaşlarının Nevruz tatili için Trabzon'u tercih ettiklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, Trabzon olarak İran nezdinde 4 yıl önce yaptıkları çalışmaların semeresini görmeye başladıklarını söyledi.

İranlı turistlerin her yıl katlanarak bölgeye akın ettiklerini kaydeden Gürkök, potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Her yıl Nevruz döneminde İranlılar, tatil için Türkiye'ye tercih ediyorlar. Diğer illerde olduğu gibi Trabzon'a da her yıl üzerine katlayarak geliyorlar. Geldiklerinde sadece turizm sektörü değil şehrin bütününe ekonomik anlamda katkı sağlıyorlar. İran'dan gelenleri çok önemsiyoruz. Ancak İran'a dönük çalışmalarımız yeterli değil. Daha fazla çalışma yapmamız lazım. En önemlisi çoğu meşakkatli bir kara yolculuğunun ardından buraya geliyor. Onun için doğrudan uçuşların başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Tarhan, İsfahan gibi çok uzak yerlerden kara yolculuğunu pek tercih etmiyorlar. Bu anlamda İran'dan doğrudan buraya uçuşların sağlanması lazım. İran dönemi 15 gün sürüyor. 20-22 Mart'ta başlıyor 3-4 Nisan'a kadar devam ediyor. Daha sonra kısa bir tatilleri var yine onları şehrimize bekliyoruz” dedi.

Çalışmalarımız 4 yıl önce başladı

İran'a yönelik çalışmaların 4 yıldır sürdüğünü belirten Gürkök,, “İran'a yönelik çalışmalarımız 4 yıl önce başladı.

Yaptırımların, ambargonun gevşetilmesinin ardından seyahat acentesi arkadaşlarımızla birlikte İran'da fuarlara katılarak tanıtımımızı yaptık. O zamandan beri Trabzon'a gelmeye başladılar. Daha sonra bu çalışmalarımızı sürdürdük ve her sene üzerine katlayarak gelmeye devam ettiler. Bu yıl, geçen seneye nazaran yüzde 10-15'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İran'a yönelik çalışmalarımızı gelecek Nevruz dönemine düşünerek devam edersek daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gelen misafirler bölgeyi gezip görmeyi değil aynı zamanda alışveriş için de buradalar. Bu çok önemli. Şehrin ekonomisine önemli derecede katkı sağlıyorlar. Esnafımızda bu durumdan memnun o nedenle gelen misafirlerimize iyi davranmamız lazım. Turizm sektörü aynı zamanda 50 yakın sektöre iş temin ediyor. Dolayısıyla paydaşlarımız üzerine düşen görevleri yapması gerekir. Eğer onları üzersek sonunda üzülecek olan biz oluruz” diye konuştu.

Kaynak : İHA

Türkiye Seyahat Acentaları BirliğiAzerbaycanAlışverişDoğu Karadenizİranlılar


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