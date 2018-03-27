Tel Rıfat kontrol altına alındı

Yerel kaynaklarında iddiasına göre, bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hâle getiren TSK ve ÖSO kuvvetleri, Tel Rıfat'ta kontrolü tamamen sağladı.



TEL RIFAT'IN ÖNEMİ BÜYÜK



Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu’nun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor. Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor. Tel Rıfat, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer olarak biliniyor.

