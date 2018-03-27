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Şirin Payzın'dan skandal 'Boğaziçi' değerlendirmesi

Hükümet karşılığıyla bilinen Şirin Payzın, YPG/PKK taraftarlarının Boğaziçi Üniversitesi’nde Mehmetçiği Türk bayrakları ile kutlayan öğrencilere saldırmasını ‘özgürlük’ olarak nitelendirdi.

Güncel / 27 Mart 2018 Salı 22:51
Şirin Payzın'dan skandal 'Boğaziçi' değerlendirmesi
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CNN Türk'te sunduğu Ne Oluyor programında Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nu konuk eden Şirin Payzın, Afrin şehitleri için lokum dağıtan öğrencilere yapılan saldırıyı değerlendirdi.

SALDIRIYI ‘ÖZGÜRLÜK' DİYE ADLANDIRDI

Payzın, ülkede her dönem üniversite öğrencilerinin atıldığını ifade ederken “3 öğrenci Afrin için lokum dağıtıldığını protesto ettikleri için üniversiteden atılmak açıklamalarıyla karşı karşıyalar. Bütün dünyada üniversiteler protesto ederler. Üniversitelerin özgürlüklerini kısıtladığınız zaman bu değirmene su taşınmış olmaz mı?” dedi.

MİROĞLU'DAN JET TEPKİ

Payzın'ın yapılan saldırıyı ‘özgürlük' olarak değerlendirmesine tepki gösteren Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise “Bu özgürlük değil. Vietnam'da hayatını kaybetmiş bir askere ABD'de saygı duyarlar. Eleştirmek ayrı bir şey ama onların anıldığı bir toplantıyı sabote edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Bu da dünyanın hiçbir yerinde özgürlük olarak tanımlanmaz.” İfadelerini kullandı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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