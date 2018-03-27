USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Rusya'dan NATO'ya yanıt geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Rus personel sayısının azaltılması kararına ilişkin, "NATO’nun bu adımı, Avrupa’da güvenlik ile ilgili mevcut durumu zorlaştırıyor" açıklamasını yaptı.

Dünya / 27 Mart 2018 Salı 20:08
Rusya'dan NATO'ya yanıt geldi

NATO’nun Rus çalışan sayısının 30’dan 20’ye düşürüleceğini açıklamasının ardından Rusya’dan yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO’nun bu adımı, Avrupa’da güvenlik ile ilgili mevcut durumu zorlaştırıyor. Böyle bir hareket Moskova ile Alyans ittifakı arasındaki ilişkileri zorlaştırıyor" denildi.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal krizine karşılık NATO bünyesinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini, çalışan ittifak bünyesindeki Rus çalışan sayısının da 30’dan 20’ye düşürüleceğini açıklamıştı. Kaynak : İHA

Dışişleri BakanlığıMoskova


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı