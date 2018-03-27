Petrol ithalatı ocakta yüzde 25,3 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalışla 2 milyon 607 bin tona geriledi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) '2018 Ocak Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 37,9 azalışla 1 milyon 476 bin tona indi.



Söz konusu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 575 bin tonla İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 193 bin tonla Rusya, 151 bin tonla Kuveyt izledi.



Motorin ithalatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,68 azalarak 805 bin tona, havacılık yakıtları ithalatı ise yüzde 9,6 azalarak 14 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.



Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalışla 2 milyon 607 bin tona geriledi.



- Üretimde azalış



Ocakta motorin türleri üretimi ise yüzde 13,1 azalışla 762 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 21,4 azalışla 392 bin tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 14 azalışla 331 bin tona düştü.



Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 28 azalışla 1 milyon 837 bin ton oldu.



Ocakta havacılık yakıtları ihracatı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,5 azalışla 234 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 30 azalışla 197 bin tona indi.



Bu dönemde motorin türleri ihracatı ise yüzde 1,2'lik artışla 5 bin 500 bin tona ulaştı. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 36,8 azalarak 236 bin tona düştü.



Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 23,3 azalışla yaklaşık 728 bin ton oldu.



- Petrol ürünleri satışlarında artış



Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ocakta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 2 milyon 139 bin tona yükseldi.



Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 15,6 artışla 1 milyon 790 bin tona, benzin türleri satışları ise yüzde 17,5 artışla 174 bin tona çıktı.



Kaynak : AA