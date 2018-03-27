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Mehmetçik'in o fotoğrafı göz yaşarttı

Askerin operasyon sırasında yanındaki köpeği sırtında taşıması günün en çok paylaşılan karesi oldu.

Güncel / 27 Mart 2018 Salı 16:45
Mehmetçik'in o fotoğrafı göz yaşarttı

Terör unsurlarına karşı operasyonlarına devam eden TSK zorlu şartlara meydan okuyor.

Bu operasyonlarda en önemli yardımcıları teknoloji ve özel yetiştirilmiş köpekler oluyor.

'ÖMÜRSÜN MEHMETÇİK'

Son olarak Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın paylaştığı bir fotoğrafta görev sırasında zorlanan Mayın Arama (MAKÖ) köpeğini sırtın taşıyan bir asker görülüyor.

Görenleri duygulandıran fotoğrafa Ağar, 'Sen bir ömürsün Mehmetçik.' notunu düştü.








Kaynak : Beyaz Gazete Özel

MehmetçikTeknoloji


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