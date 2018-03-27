Meclis'te 'Afrin' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Afrin ile ilgili sözleri tansiyonu yükseltti.



HDP'lilerin Afrin operasyonu için 'Savaş ve işgal' demesi TBMM'de gerginliğe neden oldu.



'KATLİAM DİYEN FAŞİSTLERİN KARŞISINDAYIZ'



Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'ye 'Afrin'de bu ülkenin güvenliği adına kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz var. Oraya 'savaş' demek 'işgal' demek bunlar bu meclise yakışan ifadeler değil. Orada şehitler için, Mehmetçiğimiz için adım atan gençlerimizin yanındayız. Oraya 'işgalci, katliam' diyen faşistlerin karşısındayız' diye çıkıştı.



'BU BİR SALDIRI SAVAŞIDIR'



Meral Danış Beştaş ise Turan'ın bu sözlerine yerinden yanıt verdi.



'Onlar istedikleri kadar biz Afrin'i kurtarıyoruz desinler; gittiklerinde Afrinliler yoktu' diyen Beştaş, 'Orada boş sokaklar vardı, yağma görüntüleri vardı, şiddet görüntüleri vardı. Bu bir saldırı savaşıdır, bu bir işgaldir. Afrin'de okullarda Türk bayraklarıyla eğitim veriliyor, çocukların gözlerinde korku var' diye konuştu.



Beştaş'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından tepki geldi.



'AFRİN OPERASYONUNDAN PPK'LILAR VE SÖZCÜLERİ RAHATSIZ'



Tekrar yerinden söz alan AK Partili Turan, 'Afrin operasyonundan Afrinliler memnun, oranın halkı memnun, Türkiye'deki 80 milyon memnun ama PKK'lılar, PYD'liler ve onun sözcüleri bundan rahatsız' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel