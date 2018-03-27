Kukla gösterisini ayaklarıyla yapıyor

İtalyan sanatçı Veronica Gonzales, İtalya ve dünya gastronomisi açısından önemli bir referans kabul edilen 'Mutfakta Bilim ve İyi Yeme Sanatı' adlı yemek kitabının yazarı Pellegrino Artusi'nin lezzete adanmış yaşamını kendine has kukla tekniğini kullanarak ayaklarıyla sahneliyor.



12. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nin davetlisi olarak kente gelen 35 yaşındaki Gonzales, ayaklarını kullanarak müzik, şiir, ritim ve yemek sanatını bir araya getirdiği 'Mutfaktaki Ayaklar' adlı gösterisini İzmirlilerin beğenisine sunuyor.



Gonzales, İtalyan kadınların tariflerinden derleyerek hazırladığı yemek kitabıyla İtalyan yemek kültürünü dünyaya anlatan Artusi'nin dehasını, sadık asistanı Marietta'nın gözlerinden ayak tabanlarına bir çift göz, ağız ve burun, ayak parmaklarına da peruk takıp bacaklarına kıyafet giyerek anlatıyor.

sanatçının ayaklarını kuklaya çevirerek sahnelediği tek kişilik ilginç gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.bir anne ile Arjantinli bir babanın kızı olarak'te dünyaya gelen Gonzales, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşındayken el kuklası oynatarak başladığı sanat yaşamında binden fazla gösteri sahnelediğini, son olarak geçen yıl ilk kez ayaklarını kullanarak Artusi'nin lezzet yolculuğunu konu alan gösterisini oynamaya başladığını söyledi.Oyununu sahnelerken kullandığı tekniğin özel olduğunu ifade eden Gonzales, 'Tekniğimi açıklamak çok zor, aslında anlamak için önce gösteriyi görmelisiniz. Oturuyorum, bacaklarımı kaldırıyorum ve ayaklarım karaktere dönüştürüyorum. Yani anlatmak çok zor ama izlemek keyifli.' dedi.Gonzales, Artusi'ninkültürü için önemli bir figür olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:'Pellegrino Artusi'nin adı bu şovla yaşıyor. Dünyayı dolaşarakkültürünü sunmak için çaba harcıyorum. Bu şov yeni prodüksiyonumdu. İlk kez Sienna'da sundum ve daha sonra Artusi'nin doğum yeri olan Forlimpopoli'de devam etti. İlk kez yurt dışında İzmir'de sergiliyorum. Sahnede yalnız olmama rağmen izleyenler gösteriyi çok beğendiklerini söylüyorlar. Yetişkinler çocuklardan daha çok keyif alıyorlar, bu iyi çünkü toplumda kuklalar hakkında çok fazla önyargı var. Bazı insanlar kuklaların sadece çocuklar için olduğunu düşünüyor. Ama bu doğru değil. Kukla her yaşa hitap eder.'