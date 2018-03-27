Kılıçdaroğlu: Milletvekilleri neden hapiste?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu grup toplantısında iktidara ‘Milletvekilleri hangi gerekçeyle hapiste?” sorusunu yöneltti.



İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘neden tutuklu?’ diye sorduğu bazı milletvekillerinin tutuklanmasına neden olan sözleri;



SELAHATTİN DEMİRTAŞ:



HDP eski eşbaşkanı Demirtaş bir konuşmasında “'Öcalan posterini asamazsınız.' Onu diyenlere açıkça sesleniyoruz; Siz ne diyorsunuz be! Biz bu meydana Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini… “ demişti.



FİGEN YÜKSEKDAĞ



HDP eski eşbaşkanı Figen Yüksekdağ da “Biz sırtımızı Rojava’ya, Kobani’ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ’ye, PYD’ye dayıyoruz” sözlerini sarf etmişti.



ABDULLAH ZEYDAN



HDP Milletvekili Abdullah Zeydan da bir konuşmasında ‘PKK, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye’yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK’nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar.’ İfadelerini kullanmıştı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel