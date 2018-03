Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:



Sanatçı olmak kadar zor bir şey yoktur. Herkes sanatçı olamaz. Biraz da Allah vergisidir. Özel eğitim almak, özel çalışmak gerekiyor. Dünyanın bütün demokrasilerinde sanata ve sanatçıya önem verilir. Onlar da yeri zamanı gelince beste yapmışlardır, şiir yazmışlardır.



"AZ KALDI KADINLARIN DEVRİMİNE"



Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, herkes eleştirir yeri geldiğinde. O nedenle bütün sanatçılarımızı CHP olarak yürekten kutluyorum. Oyunlarının yasaklandığın biliyorum. Az kaldı 2019'a, az kaldı kadınların devrimine.



Zonguldak'ın zenginliği aslında Türkiye'nin zenginliğidir. Gazi Mustafa Kemal bunu bildiğ için 1921'de orada çalışan işçiler için 114. sayılı iş kanunu çıkarıyor. İzmit işgal altındayken 115. sayılı iş kanunu çıkarılıyor. Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik yasası Zonguldak işçileri için kabul edilmiştir. O yasaları çıkaranları, el kaldıranları rahmetle anıyoruz. Savaş bütün hızıyla devam ediyordu aslında.



"BİLE BİLE ZARAR ETTİRİLİYOR"



Buradan Zonguldaklı kardeşlerime sesleniyorum. Senin kömürünü çıkarmayıp başkasının kömürünü alana oyunu verme. Verdiğin her oy haramdır. Milli servetimizdir taş kömürü. 20 bine yakın kişi Zonguldak'ta taş kömürü çıkarırdı, 7 bine indi. Almıyorlar. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu çalıştırtmıyorlar. Zarar ettiriyorlar. Onu da birilerine peşkeş çekmek için fırsat kolluyorlar. Niye zarar etsin, işçi var, kömür de var. Niye çalıştırmıyorsun? Bile bile zarar ettiriliyor.



"BİZ KUVAYI MİLLİYECİYİZ"



Niye sen kömürü Amerika'dan Kolombiya'dan getiriyorsun? Sen ne yerlisin ne millisin. 2016 yılında Türkiye'de kullanılan taş kömürü miktarı 36 milyon 195 milyon ton kullanılmış. Yerli olanı sadece ve sadece yüzde 3.63. Yüzde 96.37'si yurt dışından ithal ediliyor.



Kömür var milli, insan var milli, çıkarttırmıyorlar. Dışarıya ödenen para 5 milyar dolardan fazla. Vermiyorsun paranı, çalıştırmıyorsun işçiyi. Dışarıdan kömür getiriyorsun.



Kömür, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Dünya kadar işsiz var, sen kimin işsizliğine çare buluyorsun, Amerika'nın, Rusya'nın, Kolombiya'nın, Avustralya'nın. Sonra da diyorsun ki, utanmadan ve sıkılmadan, biz yerli ve milliyiz diyorsun. Ona ataçla yapışanların hiçbirisi ne yerlidir ne millidir. Bunlar Man Adası millileri. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim. Biz Kuvayı Milliyeciyiz.



"HIRSIZ DEDİĞİN AÇTIR, BUNLARIN KARNI TOK"



Enerji lobilerine ne kadar para veriyoruz. 2016'da ithal enerji için 27 milyar dolar, 2017 için 37 milyar dolar, 2018 en az 40-50 milyar dolar olacak. Niye enerji sorununu çözmedin. Bu ülkede fakirden vergi topladın, götürdün vergileri ödedin. Bu hırsızlığı da aşan bir şey. Hırsız dediğin açtır, bunların karnı tok. Badem sütü ile besleniyorlar. Uçağa biner, arabaya biner, her şey emrinde, ne hırsızı ya.



Doğalgaz ve petrolü anlarım peki kömür? Dünya kadar kömürümüz var, niye getiriyoruz? Dünyada hiçbir devletin bir başka devlete en az yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Rusya'ya bağımlıysanız sizin egemenliğiniz tehlikededir. Tehlikeye bakın. Bunların yatacak yeri yok. Biz milli kurtuluş savaşı sırasında neler yaptık. Taşkömürü çıkardık ama çelik fabrikalarını kurduk, uçak fabrikası kurduk. Bize niye uçak niye gemi yapıyorsunuz bedava vereceğiz dediler. Kıbrıs çıkarması ile uyandık, dediler ki bizim uçaklarımızı gemilerimizi kullanamazsınız.



"ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ"



Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz.



Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar. 2003-2014 arasında hayatını kaybeden madenciler için özel kanun getirdiler. Peki, 2003'ten önce hayatını kaybedenler, onlar sayılmayacaklar. Neden yapıyorlar? Emin olun, ben anlamakta zorlanıyorum. İnsan bizim insanımız, ölen de bizim insanımız niye ayrım yapıyorsunuz? Her seçim öncesi Zonguldak'a gidiyorlar, oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Zonguldak'a da Soma'ya da sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin. Bunlara oy verdiğiniz andan itibaren sizi kullanırlar.



Siyasilerin Suriye ve Ortadoğu'da yaptıkları bütün hataları ordumuz düzeltmeye çalışıyor. Nasıl? Mehmetçik hayatını vererek.







