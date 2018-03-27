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Kılıçdaroğlu: Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez" diyerek hükümeti eleştirdi.

Siyaset / 27 Mart 2018 Salı 13:40
Kılıçdaroğlu: Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrencinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

'ÜNİVERSİTELER BABANIN MALI MI'

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları hatırlatarak, 'Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Afrin için lokum dağıtıyor, başımızın üzerinde yeri var. Üniversiteler bilgi yuvalarıdır ama üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz üniversite bilgi üretmez. Lokum dağıtanlara müdahaleyi asla ve asla doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak iş üniversite yönetimidir. Olaya müdahale eder. Koltukta oturan zat doğrudan müdahale ediyor. Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya. Kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler senin babanın malı mı? Anayasa madde 42., 'Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz'. Beyefendi benim aynayasa diyor. Kulağından tutacak mı? Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup aşağı indirecekler. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Pinochet, Hitler, Mussolini yapıyordu. Özendiysen o ayrı bir şey çık açık açık söyle' şeklinde konuştu.

'KILIÇDAROĞLU'NA 'İKNA ODALARI'NI KURAN VEKİLİNİ ANIMSATALIM

Bu açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu'nun üç yıl öncesine kadar 'İkna Odaları'nı kuran ve savunan bir milletvekili vardı. O isim CHP milletvekili Nur Serter'di.

İkna odalarının kurucusu olan CHP'li vekil Nur Serter'in, 'Benim sayemde o öğrenciler bilgilenerek başlarını açarak, üniversite okudular' diyerek baskı yaptığını kanıtladığı bir açıklaması da var. Serter bu açıklamayı 2015 yılında yapmıştı.

İkna Odaları ile başörtülü genç kızlarımız baskı altına alınmış, birçok başörtülü genç kızımız üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Bu üniversiteli kızlarımıza okullarını bıraktırarak T.C'nin geleceğini karartmışlardır. Nice doktorlar, hakimler... eksik kalmıştır.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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