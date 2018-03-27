Kanal İstanbul halkın katılım toplantısı tamamlandı

İstanbul- Arnavutköy Yeni Belediye Binası Kültür Merkezi'nde halkın yoğun katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleşen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.



Toplantıda; Kanal İstanbul'un güzergahı, projenin entegre yapıları, mühendislik çalışmaları vb konular ile ilgili halk detaylı şekilde bilgilendirildi.



Kanal İstanbul Projesi hakkında merak edilen sorunlarının yanıt bulduğu toplantıda kısa süreli gerginlikler yaşansa da toplantı genel anlamda sakin geçti.



KANAL İSTANBUL PROJESİNİN ÖNEMİ



Yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğinden kaynaklı yükünün azaltılacak ve tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı riskler minimize edilecek.



Suyolu güzergâhında kentsel dönüşüm yaparak Kanala projesine emniyetli mesafede modern yaşam alanlarının sağlanarak ve İstanbul'u suyolu taşımasında bir cazibe merkezi haline dönüştürülecek.



İstanbul'da insan hayatını ve İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunu korunacak, tehlikeli madde taşıyan tankerlerden dolayı olası bir çevre felaketini önüne geçilecek.



İstanbul Boğazı'nın trafik yükü hafifletilecek, yeni bir uluslararası suyolu ulaştırma koridoru oluşturulacak.









