İstanbul'da vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte yoğunluk meydana geldi.



Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların otobüs duraklarına ve üst geçitlerin alt kısımlarına sığındığı görüldü.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde de Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği ifade edilmişti. Kaynak : AA