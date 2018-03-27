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İstanbul'da vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağış trafikte yoğunluğa yol açtı.

Yaşam / 27 Mart 2018 Salı 17:53
İstanbul'da vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte yoğunluk meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların otobüs duraklarına ve üst geçitlerin alt kısımlarına sığındığı görüldü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde de Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği ifade edilmişti. Kaynak : AA

Sağanak YağışMarmara BölgesiSağanak Yağmur


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