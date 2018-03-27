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Hutbe okuma yarışması il finali yapıldı

Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında “Genç Hatipler” hutbe okuma yarışması il finali yapıldı.

Eğitim / 27 Mart 2018 Salı 10:45
Hutbe okuma yarışması il finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce planlanan, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında 'Genç Hatipler' hutbe okuma yarışması il finali Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Süleymanpaşa Bahçelievler Camii'nde yapıldı.

Yarışmada birinciliği Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Talha Hayırlıoğlu, ikinciliği Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Kerem Ülker, üçüncülüğü ise Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Faruk Köroğlu elde etti.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Müdür Yardımcısı Fuat Asım Arvas ve Şube Müdürü İsmail Çelebi katılarak, yarışmacılara çeşitli ödüller verdi. Kaynak : İHA

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