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'FETÖ'nün elinde porno kanalına yetecek kadar kaset var'

Sabah gazetesi yazarlarından Ersin Ramoğlu'na göre FETÖ'nün elinde bir porno kanalını 50 yıl idare edecek kaset var.

Güncel / 27 Mart 2018 Salı 09:24
'FETÖ'nün elinde porno kanalına yetecek kadar kaset var'

FETÖ'nün TSK içinde kendisinden olmayanlara şantaj yapmak için kullandığı gizli çekimlerden oluşan arşiv Genelkurmay çatı davasının sanıklarının evlerinde ve iş yerlerinde bulunmuştu. Örgütün bu yöntemle çok sayıda kişiyi saf dışı bırakırken, bir dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığında kritik görevde olan Korgeneral N.D'yi bu şekilde istifaya zorladığı ortaya çıkmıştı.

Sabah gazetesi yazarlarından Ersin Ramoğlu, bu gelişmeden yola çıkarak 13 Aralık 2016 tarihli köşe yazısını hatırlattı. Ramaoğlu, 'FETÖ'nün arşivi seks kasetleriyle dolu' başlıklı yazısında Gülen'in elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kadar kaset olduğunu ifade etmişti. 

Bugünkü köşesinden ise yaklaşık iki yıl önce kaleme aldığı yazısındaki gerçeklerin yeni ortaya çıktığını belirten Sabah yazarı, 'Şantaj yapılan isimlerle görüntülenen kadınları da örgüt seçti. Uygunsuz görüntüler yüzünden intihar eden subaylar oldu. 'FETÖ'nün elinde bir porno kanalını 10 yıl idare edecek kaset var' demiştim. Düzeltiyorum, 50 yıl idare eder o kasetler…' ifadesini kullandı.

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fetö Terör Örgütü


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