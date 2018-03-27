Fatih Portakal o sözlerden rahatsız oldu

Afrin operasyonunda şehit olan 46 asker için Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta lokum dağıtılmak istenmişti. Bir grup üniversitede lokum dağıtılmasına karşı çıkarak, 'İşgalin katliamın lokumu olmaz' şeklinde pankart açmıştı.



Samsun'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya tepki göstererek 'Orada imanlı, milli yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik lokum dağıtırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz' demişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Fatih Portakal'ı rahatsız etti. FOX Ana Haber'de konuşan Portakal, 'Eğitim hakkı anayasal bir haktır. Hiç kimsenin iki dudağının arasında değildir. Eğitim hakkı anayasada sabit hale getirilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı'nın bile yetkisinde değildir.' dedi.



Lokma dağıtılan öğrencilere yapılan müdaheleyi kabul edilemez olduğunu da ekleyen Portakal, 'Ama -okuma hakkı vermeyeceğiz- cümlesi de kabul edilemez. Bunu ancak diktatörlükle yönetilen ülkelerde diktatörler söyleyebilir' ifadesini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel