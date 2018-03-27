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'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...

Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda 4'ü kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 41 yaşındaki B.U.'nun site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.’ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi.

3. Sayfa / 27 Mart 2018 Salı 08:50
'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...
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Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan 'eskort sitelerine' yönelik operasyonda şebeke elebaşının da aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 11 'eskort' sitesine yönelik 4,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana'nın yanı sıra Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'da 41 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şebeke lideri olduğu iddia edilen İ.H.D. (44) ve yardımcısı olduğu öne sürülen A.A'nın (35) da arasında bulunduğu 4'ü kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. 




Şüphelilerden 6'sının örgütün yöneticileri, 4'ünün hesap sahibi, 31'inin ise fuhuş için sitelere verdikleri ilan karşılığında şebekenin kullandığı hesaplara para yatıran kişiler olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında, şebekenin üye kadınlardan haftalık 300 lira ile 500 lira arasında ilan ücreti aldığı ve aylık kazançlarının 325 bin lira olduğu tespit edildi.

ESCORT SİTESİ ÜZERİNDEN KARISINA FUHUŞ YAPTIRIYOR

Düzenlenen operasyon kapsamında 41 yaşındaki B.U. site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.'ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Şahıslar yapılan baskında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep'te yakalanan ve evinde yapılan aramada 365 bin lira ele geçirilen şüpheli A.A'nın şebeke elebaşından habersiz hesaplardaki yaklaşık 300 bin lirayı da kardeşinin ve kuzeninin hesabına aktardığı öğrenildi.

Örgüt yöneticilerin kullandığı telefonların Suriyelilerin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak', 'fuhşa teşvik ve zorlama ile fuhuş için yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüŞafak VaktiAntalyaDiyarbakırEskişehir


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