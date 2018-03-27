'Eskort sitelerine' operasyon! Karısına bile fuhuş yaptırmış...

Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort sitelerine" yönelik operasyonda 4'ü kadın 41 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 41 yaşındaki B.U.'nun site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.’ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi.
Adana merkezli 15 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan 'eskort sitelerine' yönelik operasyonda şebeke elebaşının da aralarında olduğu 41 şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 11 'eskort' sitesine yönelik 4,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana'nın yanı sıra Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'da 41 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şebeke lideri olduğu iddia edilen İ.H.D. (44) ve yardımcısı olduğu öne sürülen A.A'nın (35) da arasında bulunduğu 4'ü kadın 41 şüpheli gözaltına alındı.