Dolar/TL güne düşüşle başladı

Jeopolitik riskler, siyasi gerilimler ve artan 'ticaret savaşları' endişeleri ile uluslararası piyasalarda dolara olan talep artarken, bu durum diğer ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. Gelişmelerin etkisiyle dün 3,9959 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, kapanışa doğru düşüşe geçerek günü yüzde 0,5'lik azalışla 3,9655'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlaması sonrasında saat 09.40 itibarıyla 3,9630 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,9430'dan ve sterlin/TL de yatay seyirle 5,6450'den alıcı buluyor.



Analistler, bugün Avrupa ile Rusya arasındaki diplomatik kriz, ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşları' adımları ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen Türkiye-AB zirvesinin de yurt içi piyasaların en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını söyledi.



Teknik açıdan dolar/TL için 3,9840 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, düşüş eğilimdeki korku endeksi (VIX) ve artan küresel risk iştahının etkisiyle bugün döviz kurlarında düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini ifade etti.



Kaynak : AA