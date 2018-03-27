USD (Alış - Satış) : 3,97 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,93 - 4,93

Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından 3,9630 seviyesinde dengelendi.

Ekonomi / 27 Mart 2018 Salı 09:46
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Jeopolitik riskler, siyasi gerilimler ve artan 'ticaret savaşları' endişeleri ile uluslararası piyasalarda dolara olan talep artarken, bu durum diğer ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. Gelişmelerin etkisiyle dün 3,9959 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, kapanışa doğru düşüşe geçerek günü yüzde 0,5'lik azalışla 3,9655'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlaması sonrasında saat 09.40 itibarıyla 3,9630 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,9430'dan ve sterlin/TL de yatay seyirle 5,6450'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün Avrupa ile Rusya arasındaki diplomatik kriz, ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşları' adımları ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen Türkiye-AB zirvesinin de yurt içi piyasaların en önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,9840 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, düşüş eğilimdeki korku endeksi (VIX) ve artan küresel risk iştahının etkisiyle bugün döviz kurlarında düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini ifade etti.

Kaynak : AA

Dolar KuruDolar ve EuroDolar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı