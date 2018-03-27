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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Doğan Medya'dan kimler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bulgaristan ziyaretine satışıyla gündemde olan Doğan Medya'dan iki temsilci katıldı.

Medya / 27 Mart 2018 Salı 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Doğan Medya'dan kimler var?

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Bu açıklama ardından Doğan Medya ile ilgili her ayrıntı dikkat çekici hale geldi.

Bu ayrıntılardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bulgaristan ziyaretinde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle bir araya geldiği an Anadolu Ajansı tarafından servis edildi.
 
O fotoğrafta satışıyla gündemde olan Doğan Medya'dan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik dikkat çekti.


 
Uçakta; Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adakoğlu (solda), Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat (sol 2), Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan (sol 3), Sabah Gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan (sol 4), Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı (sağda), Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik (sağ 2), Akşam Gazetecisi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı (sağ 3), Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli (ayakta solda), Vatan Gazetesi köşe yazarı Murat Çelik (ayakta sol 2), Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler (ayakta sol 3), ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı (ayakta sağda), İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar (ayakta sağ 3), Star Gazetesi köşe yazarı Halime Kökçe (ayakta sağ 4) de yer aldı.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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