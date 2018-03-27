Cumhurbaşkanı, Erbakan'la görüştü mü?

2019 seçimleri yaklaşırken AK Parti, Cumhur İttifakı'nı güçlerdirmek için bazı hamleler yapıyor.



İttifak görüşmelerine Saadet Partisi'nin olumsuz cevap verdiği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüştüğü yazılmıştı.



'HİÇ BİR ŞEKİLDE BİR ARAYA GELMEDİ'



Bu iddialarla ilgili bir yazı kaleme alan Sinan Burhan, Fatih Erbakan'a yakın biri isimden aldığını bilgileri paylaştı.



Erbakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmediği bilgisini yazan Burhan ' Cumhurbaşkanımızın Fatih Beyle bir araya gelip gelmediğini sordum. Hatta çıkan haberlere göre milletvekili pazarlığı yapıldığı ifade ediliyor bu konuda ne diyorsunuz dedim. Kendisi 'Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla hiçbir zaman bir araya gelmedik. Fatih Erbakan Bey, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la en son rahmetli Annesi Tenzile Hanımın vefatında bir araya geldi. Cumhurbaşkanımıza başsağlığı diledi. O günden sonra Sayın Erdoğan'la Fatih Bey hiçbir şekilde bir araya gelmedi.' " ifadelerini kullandığını paylaştı.



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