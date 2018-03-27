CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' seferberliği

Partide aykırı ses istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tek tip konuşma konusunda talimat vermişti.



CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır' demişti.



Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı 'Parti içi muhalefetin sesi kesiliyor' yorumlarına neden olsa da CHP liderinin verdiği mesajlar parti içinde karşılık buldu.



CHP grup toplantısının devam ettiği anlarda bir çok CHP'li milletvekilinin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' hashtagiyle paylaştığı tweetler bu salı her zamankinden daha çok atıldı.





#KılıçdaroğluNeSöyledi : Her 100 işsiz vatandaştan 27'si üniversite mezunu ve her evde bir işsiz var, her evde huzursuzluk var. — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) 27 Mart 2018

#KılıçdaroğluNeSöyledi: “Faizlerin yüksekliğinden şikayet ediyorlar, sanki muhalefet partisi. Bir KHK da faizi indirmek için çıkar! “ — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 27 Mart 2018

#KılıçdaroğluNeSöyledi: Adaleti çürütürseniz devleti çürütürsünüz. Adalet bu yüzden mülkün temelidir. — Necati Yılmaz (@necatiyilmazchp) 27 Mart 2018

#KılıçdaroğluNeSöyledi: “Tütün fabrikalarını, et kombinelerini kapatırsanız binlerce işçi işsiz kalır. Oysa Ankara'daki beylerin çocukları işsiz değil. Bir elleri yağda bir elleri balda.” — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 27 Mart 2018

Genel Başkanımız @kilicdarogluk ; Zulümden bahsedince bize FETÖ'cü diyorlar! #KılıçdaroğluNeSöyledi — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) 27 Mart 2018