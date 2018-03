CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' seferberliği

Partide aykırı ses istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tek tip konuşma konusunda talimat vermişti.



CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır' demişti.



Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı 'Parti içi muhalefetin sesi kesiliyor' yorumlarına neden olsa da CHP liderinin verdiği mesajlar parti içinde karşılık buldu.



CHP grup toplantısının devam ettiği anlarda bir çok CHP'li milletvekilinin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' hashtagiyle paylaştığı tweetler bu salı her zamankinden daha çok atıldı.





#KılıçdaroğluNeSöyledi : Her 100 işsiz vatandaştan 27'si üniversite mezunu ve her evde bir işsiz var, her evde huzursuzluk var.