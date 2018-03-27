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CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' seferberliği

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır" sözleri ardından partililer sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' seferberliğine girişti.

Siyaset / 27 Mart 2018 Salı 14:17
CHP'lilerin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' seferberliği

Partide aykırı ses istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tek tip konuşma konusunda talimat vermişti. 

CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Tekrarın gücüne inanıyorum. Herkes tek bir söylemde olmalıdır' demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı 'Parti içi muhalefetin sesi kesiliyor' yorumlarına neden olsa da CHP liderinin verdiği mesajlar parti içinde karşılık buldu.

CHP grup toplantısının devam ettiği anlarda bir çok CHP'li milletvekilinin 'Kılıçdaroğlu ne söyledi?' hashtagiyle paylaştığı tweetler bu salı her zamankinden daha çok atıldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluChp


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