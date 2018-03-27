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Çatışma çıktı, Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede devam eden sıcak temas nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

3. Sayfa / 27 Mart 2018 Salı 10:06
Çatışma çıktı, Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapandı

Tunceli Valiliğinden alınan bilgile göre, Tunceli’nin Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler tarafından hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerden 2’si silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede sıcak temasın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : İHA

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