Tunceli Valiliğinden alınan bilgile göre, Tunceli’nin Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler tarafından hava destekli operasyon başlatıldı.



Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerden 2’si silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.



Bölgede devam eden operasyonlar nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



Bölgede sıcak temasın sürdüğü öğrenildi.



Kaynak : İHA