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Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden Agit kod adlı terörist Batman'ın Sason ilçesinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Güncel / 27 Mart 2018 Salı 16:57
Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öldürülenlerden birinin Aybüke öğretmeni şehit eden Agit kod adlı terörist olduğu öğrenildi.

Batman'ın Mava Dağı bölgesinden geldikleri belirlenen iki PKK'lı terörist, AK Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına uzun namlulu silahlarla rastgele ateş açmış, kurşunlar o sırada yoldan geçen ve içinde 5 öğretmenin bulunduğu araca isabet etmişti. Araçtaki öğretmenlerden 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

ŞehitAgitTerör ÖrgütüBelediye Başkanı


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