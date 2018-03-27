Aybüke Öğretmen'in annesi: Allah devletimizden razı olsun

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, kızını şehit eden teröristin öldürülmesini ilk önce kızının bir arkadaşının kendisini arayarak haber verdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.



Anne Zehra Yalçın, “Bu olayın üstünden o zaman bir tanesi gebermişti çok şükür. Biri yaşıyor deniliyordu. Bu zaman kadar yaşadığını bilmiyordum, ölmüştür diye düşünüyordum ama bugün haberlerde duyunca çok sevindim geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun. Bu habere çok çok sevindim” dedi.



72 yaşındaki dede Ömer Gümüşçü ise, haberi duyunca çok sevindiğini kaydederek, “Ben ikisi de öldü biliyordum o teröristlerin. Ama maalesef demek ki ölmemiş. Bugün öldürülünce çok sevindim, mutlu oldum” dedi.



Dede Gümüşçü, torunu ile ilgili hiç aklından çıkaramadığı bir anısını da gazetecilere anlattı.



Kaynak : İHA