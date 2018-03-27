AÖL sınav giriş yerleri açıklandı

Açık Lisesi (AÖL) sınav giriş yerleri az önce açıklandı. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 2. dönem sınavları için heyecan başladı. AÖL sınav giriş belgelerini merak eden adaylar gözlerini MEB'e çevirmişti. MEB az önce açıkladı.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceden 17-18 Mart'ta uygulanması planlanan AÖL 2. dönem sınavının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.



31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.





AÖL giriş belgesi sorgulamak için aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfasına ulaşarak Kullanıcı girişi yapmanız gerekir. Sırasıyla 'Güvenlik kodu', 'Öğrenci Numarası' ve 'Şifre' bilgilerinizi uygun yerlere doldurarak giriş yapabilirsiniz. Ardından sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.