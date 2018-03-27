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AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi.

Siyaset / 27 Mart 2018 Salı 15:11
AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi. Ünal, 'Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya' dedi.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak, 'Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. FETÖ'nün bir numaralı sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş.' demişti.

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