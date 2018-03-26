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Zeytindalı harekatı El Bab'da yaşayacak

TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'yla IŞİD'den temizlediği EL-BAB’da bir bulvara Zeytindalı adı verildi.

Güncel / 26 Mart 2018 Pazartesi 23:17
Zeytindalı harekatı El Bab'da yaşayacak

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toprakları terör örgütü IŞİD'ten temizlenen bölgelerde yaşayan Kürtler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve ÖSO'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermişti.

Zeytindalı harekatının başarıya ulaşması ve Afrin'in teröristlerde temizlenmesi sonrası El Bab'da şehrin en büyük bulvarına Zeytindalı adını verirken, aynı adı taşıyan bir de anıt dikildi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer El-Bab'da Zeytindalı harekatı için yapılan anıtı sosyal medya sayfasında paylaşırken “Elbab Zeytin Dalı Bulvarı. İçten gelen şükranın anıtta somutlaşmış hali..” ifadelerini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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