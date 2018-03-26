Van'da 'Çanakkale türküleri' konseri

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosunda Van Anadolu Müzik Cemiyeti tarafından ‘Çanakkale Kurtuluş Türküleri' konseri düzenlendi.



Konsere Van Vali Vekili Mehmet Parlak, Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Muzaffer Aktuğ ve çok sayıda davetli katıldı.



Şef İhsan Ekin yönetimindeki konsere katılanlar, Van Anadolu Müzik Cemiyeti Türk Halk Müziği Korosunun değişik yörelerden seslendirdiği solo ve koro şarkılarla güzel bir gece geçirdi.



Böyle güzel bir konserde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Vali Vekili Mehmet Parlak, “Bu akşam harika bir konser dinledik. Bizleri adeta Anadolu'da bir yolculuğa çıkarttınız. Sadece kulaklarımızın değil gönlümüzün de pasını aldınız. Bir birinden güzel Çanakkale türküleri dinledik. Bu güzel konser için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Unutulmaz bir gece yaşadığını belirten Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise, “İnanılmaz keyif aldığım bir konser oldu. Bir birinden güzel türküleri çok kaliteli sanatçılar eşliğinde dinlemek beni ve salondaki herkesi çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz kültürel çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.



Konser sonrasında Van Anadolu Müzik Cemiyeti tarafından Vali Vekili Parlak'a ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yalçın'a katkılarından dolayı birer demet çiçek takdim edildi.



Güzel bir gecede Vanlılarla buluşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Van Anadolu Müzik Cemiyeti Başkanı Vedat Ertosun da, katkılarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sunarak, konserlerinin devam edeceğini söyledi.



Kaynak : İHA