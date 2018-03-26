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Ünlü sanatçı Dostlar Konağı'nı coşturdu!

Ankara'nın sevilen ses sanatçısı Hakan Atik, Sincan Dostlar Konağı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Yaşam / 26 Mart 2018 Pazartesi 11:56
Ünlü sanatçı Dostlar Konağı'nı coşturdu!

Ankara'da hafta sonu muhabbetin, eğlencenin, gülmenin, oynamanın adresi yine ''Dostlar Konağı''ydı. 


Dostlar Konağı'nın bu haftaki konuğu, son dönemlerde adından sıkca söz ettiren 'Hakan Atik' oldu.

Sincan Organize Sanayi bölgesinde yer alan Grup Dostlar - Dostlar Konağı muhabbet gecesine katılan ünlü sanatçı Hakan Atik, Ankara'nın dört bir tarafından gelen hayranlarını gönüllerince eğlendirdi.



Serdar Doğan'ın organize ettiği gecede unutulmaz anlar yaşandı. Ankara'nın en çok dinlenen radyolarından biri olan ''Radyo06'' dan da canlı yayın yapıldı. Muhabbet gecesine gelemeyenler radyodan takip ederek eğlenceli anlara şahitlik etti.



Hakan Atik'in doyumsuz muhabbetiyle devam eden gece hediye çekilişleri, ikramlar, fotoğraf ve video çekimiyle son buldu.


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