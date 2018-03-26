Ankara'da hafta sonu muhabbetin, eğlencenin, gülmenin, oynamanın adresi yine ''Dostlar Konağı''ydı.

Dostlar Konağı'nın bu haftaki konuğu, son dönemlerde adından sıkca söz ettiren 'Hakan Atik' oldu.Sincan Organize Sanayi bölgesinde yer alan Grup Dostlar - Dostlar Konağıgecesine katılan ünlü sanatçı Hakan Atik, Ankara'nın dört bir tarafından gelen hayranlarını gönüllerince eğlendirdi.Serdar Doğan'ın organize ettiği gecede unutulmaz anlar yaşandı. Ankara'nın en çok dinlenen radyolarından biri olan ''Radyo06'' dan dayapıldı. Muhabbet gecesine gelemeyenler radyodan takip ederek eğlenceli anlara şahitlik etti.Hakan Atik'in doyumsuz muhabbetiyle devam eden gece hediye çekilişleri, ikramlar, fotoğraf ve video çekimiyle son buldu.