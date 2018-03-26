UBER'de darp olayı kurgu mu?

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na taksiyle yaralı halde getirilen kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darbedildiği öne sürülmüştü.



Haberin servis edilmesi ardından sosyal medyada olayın kurgu olabileceğine yönelik bir çok mesaj paylaşılmıştı. Star gazetesi yazarlarından Ömer Ekinci, o mesajlara benzer bir köşe yazısı kaleme aldı.



Servis edilen videonun ve darp haberinin gerçekçi durmadığını yazan Ekinci, 'Yüksek ve fahiş rakamlar sürpriz olmasın diye de daha araca binmeden, daha çağırırken toplam rakamı görüyorsunuz.' diye yazdı.



Kurguda hata olduğunu belirten Star yazarı,UBER şoförünün fiyatı şişirme şansının olmadığını ekleyerek 'Göreceksiniz, çok enteresan şeyler çıkacak o UBER şoförünün yolcusunu darp etmesi hikayesinin ardından.' diye ekledi.



Bu kez Uber sürücüsü yolcuyu darp etti İşte Uber şoförü ve darp edilen kadın arasında yaşananlar Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel