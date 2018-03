Tuncay Özkan hakkında bomba iddia!

Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan'ın İstanbul'dan büyükşehir belediye başkan adayı olmayı istediğini iddia etti.



Tuncay Özkan'ın bu isteği için ziyaret turlarına başladığını söyleyen Yükselir, Özkan'ın Aleviler tarafından sevilip sayılan bir isim olan eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ı yanına çekmeye çalıştığını iddia etti.



İşte Sevilay Yükselir'in yazısındaki o bölüm;



ÖNCEKİ gün yani cumartesi, rutin yürüyüşlerim için yine sokağa attım kendimi. Yağmur hafif çiselediğinden, görenin tanıması mümkün olmayan başlıklı bir kapüşonla yola koyuldum. 5-10 dakika sonra Akmerkez civarlarına geldiğimde bir sürprizle karşılaştım. Hani derler ya, “Hasta olanın ayağına doktor gelir”, o misal işte... Kulis haber küt diye önüme düşüverdi. Az önce Akmerkez'in giriş katındaki bir restoranda buluşmalarını tamamlayan CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan ve eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat birbirlerini sarıp sarmalayarak vedalaşıyorlardı. Her ikisi de beni çok iyi tanır ama kapüşonlu ve güneş gözlüklü kamuflajım o kadar sağlamdı ki tanımaları mümkün değildi. “Bayram değil seyran değil, bu ikili niye buluştu ve neyi konuştular acaba?” diye kendi kendime sordum.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ADAYI OLABİLİR Mİ?



Ondan sonra da sarıldım telefona... Her iki ismi de yakından tanıyanları, bilenleri yokladım. Tabii kesin olarak “Şunu konuştular” filan demek mümkün değil; doğru da değil. Zira sonuçta aynı partinin çatısı altında siyaset yapan bu isimler sırf birbirlerini özledikleri için de bir araya gelmiş olabilirlerdi ama işte kahretsin bu gazetecilik hissiyatı... Dürtüyor da dürtüyor meret; “Sen yine de iyice bir bakın! Çünkü bu işin içinde başka bir şeyler olabilir” diyor.



Öyleymiş de nitekim... Öğrendiğime göre Özkan önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'dan büyükşehir belediye başkan adayı olmayı gönlünden geçiriyormuş. Bu yüzden başlamış bu turlara. Herhalde “Kim ne der, kim yanında olur, kim olmaz?”ı anlayabilmek için. Başka kimlerle görüştü ya da görüşmeye devam ediyor bilmiyorum ama Canpolat'ı yanına çekmeye çalışmak akıllıca bir hamle. Çünkü eski de olsa Canpolat İstanbul örgütünde ağırlığı olan bir isimdir. Özellikle de Alevi tabanda sevilen, sayılan ve de fikirlerine değer verilen bir siyasidir. Ama bu hamle Özkan'ın istediğini karşılar mı, yeter mi işte ondan emin değilim. Zira daha şimdiden o kadar çok isim duyuyorum ki İstanbul için çabalayan. Akif Hamza Çebi aylar öncesinden zaten açıkça aday olmak istediğini söylemişti. Gürsel Tekin'in de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ne kadar istediğini bilmeyen yok zaten. Eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve daha yazsam köşeyi neredeyse tamamlayacak kadar isim var çekmecemde... Ama tabii bu isimlerin tamamı tabanın, örgütün ya da genel merkezin değil, kendileri İstanbul'u gönüllerinden geçirdikleri için adı geçenler. O nedenle şimdiden “Şu olur” ya da “Bu olur” demek sallamak olur. En iyisi biraz daha bekleyip ona göre yorumlamak...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel