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Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi: PKK, Apo’yu satmamı istedi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, kuzey Irak’ta yayın yapan K24 Televizyonu’nda, örgüt içinde tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Osman Öcalan, "Örgütün şimdiki yöneticileri benden Apo’yu satmamı istedi ama kabul etmedim" dedi.

Güncel / 26 Mart 2018 Pazartesi 11:59
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi: PKK, Apo’yu satmamı istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, “Örgütün şimdiki yöneticileri benden Apo'yu satmamı istedi ama kabul etmedim. Bunun üzerine PKK, Apo'yu sattı” dedi.

Öcalan, şöyle devam etti:

“Abimin yakalanmasından 1 ay sonra, Polonya hükümeti yetkilileri, PKK heyetine bir toplantı için davetiye gönderdi. Benim de olduğum heyete, Apo'nun bir kenara atılması durumunda PKK'ya her türlü desteğin yapılacağı söylendi. Ben, Apo'nun satılmasını kabul etmedim ve ‘Bu müzakereler sona ermeli, bu konu tartışılmamalı' dedim.”

PKK'nın daha sonra elebaşı Apo'yu sattığını öne süren Öcalan, “PKK, şu an dünya güçlerinden aldığı desteği Apo'yu satmasına borçlu. Bu yüzden beni PKK'dan uzaklaştırdılar. Bugün Rojava üzerine yapılan anlaşmalar Apo'nun satılması üzerinden yürütülüyor” diye konuştu. Kaynak : Habertürk

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