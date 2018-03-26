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Rusya'da facia: En az 37 ölü

Rusya’nın Kemerovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölen kişilerin sayısının en az 37 olduğu açıklandı.

Yaşam / 26 Mart 2018 Pazartesi 00:07
Rusya'da facia: En az 37 ölü
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Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 37'ye ulaştığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre 43 kişinin yaralandığı, 70'e yakın kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
Kaynak : İHA

Alışveriş


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