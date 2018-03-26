Porno yıldızı Daniels, Trump'la yaşadıklarını anlattı

ABD'de porno yıldızı Stormy Daniels, 2016 başkanlık seçimleri öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları ile yaptığı karşılıklı gizlilik anlaşmasından vazgeçerek dün akşam Amerikan CBS televizyonuna konuştu.



Amerikan CBS televizyonunda '60 Dakika' programında Anderson Cooper'in sorularını yanıtlayan porno yıldızı Stormy Daniels, 2011 yılında ABD'nin Las Vegas kentinde bir otoparkta 'tehdit' edildiğini söyledi.



60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehditin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi.



Gerçek ismi Stephanie Clifford olan porno yıldızı Daniels, otoparkta yanına yaklaşan bir kişinin kendisine 'Trump'ı rahat bırak' dediğini belirtti. Söz konusu kişinin daha sonra küçük kızına dönerek, 'Annesinin başına bir şey gelirse, çok yazık olacak' dediğini ileri sürdü.







Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump'la 2006 yılında bir golf turnuvası sırasında otel odasında birlikte olduğunu öne sürüyor.



Trump'la ünlülerin katıldığı bir golf turnuvasında tanıştığını ve otel odasındaki yemek teklifini kabul ettiğini öne süren Daniels, Trump ile yalnız bir kez birlikte olduğunu belirtiyor.







Otel odasında Donald Trump'la yaşadıklarını da anlatan Stormy Daniels, kapağında Donald Trump'ın olduğu bir dergiyle şakalaştıklarını şu cümlelerle dile getirdi:



'Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım.'







Trump'ı cinsel açıdan çekici bulmamasına rağmen birlikte olduğunu belirten Daniels, kendisini kurban olarak görmediğini de ifade etti.



Daniels ile cinsel ilişki yaşayan Trump, 2005 yılında Melania Trump ile evlenmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise, porno yıldızı Stormy Daniels ile cinsel ilişki yaşadığı iddialarını kabul etmiyor.



Trump'ın avukatları, ABD başkanlık seçimleri öncesi 2016'da imzalanan bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels hakkında 20 milyon dolarlık dava açtı.



Daniels ise Kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı belirten Stormy Daniels, dolayısıyla anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

