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İsmail Küçükkaya: FETÖ'cülerin boşluğunu ülkücüler dolduruyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FETÖ operasyonlarından sonra boşalan yerlere ülkücülerin geldiğini söyledi.

Televizyon / 26 Mart 2018 Pazartesi 11:42
İsmail Küçükkaya: FETÖ'cülerin boşluğunu ülkücüler dolduruyor
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, bugünkü programının “Çalar Saat Diyor Ki…” bölümünde ittifak meselesini masaya yatırdı.

Yeni sistemin siyasi partileri işbirliğine mecbur bıraktığını söyleyen Küçükkaya, “Koalisyon dönemleri başladı.” dedi. AK Parti ve MHP'nin açıkça ittifak kurduklarını belirten Küçükkaya, meselenin sadece oy olmadığını belirterek milliyetçi rüzgarın estirilmek istendiğini savundu.

FETÖ temizliğinden sonra büyük bir boşluğun oluştuğunu kaydeden Küçükkaya, “FETÖ'cüler her tarafı işgal etmişlerdi. Şimdi ortaya çıkan boşluğu ağırlıklı olarak ülkücüler dolduruyor.' dedi. 
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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