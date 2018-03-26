USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

İnsan yüzlü balıklar ilgi odağı oldu

İçel’de balıkçıların ağına takılan insan yüzlü balıklar, görenleri şaşırtıyor. ’Sapan’ adı verilen ilginç balıklar tezgahları süslerken, balığın yağının cilde iyi geldiği öne sürüldü.

Yaşam / 26 Mart 2018 Pazartesi 11:00
İnsan yüzlü balıklar ilgi odağı oldu
Video için tıklayın

İçelli balıkçılar, Akdeniz açıklarında insan yüzünü andırmasıyla dikkat çeken ve denizlerde ender görülen sapan balığı yakaladı. İçel Balık Pazarında, balıkçıların tezgahını süsleyen 1 metrenin üzerindeki iki sapan balığı, alışverişe gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tezgahlarda insan yüzünü andıran balıkları gören vatandaşlar, önce büyük bir şaşkınlık yaşıyor ardından cep telefonlarıyla bu ilginç balıkların fotoğraflarını çekiyor. Küçük yaştaki çocuklar ise ürkek adımlarla balığa yaklaşıp dokunmaya çalışıyor.

İçel Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, balıkçılar arasında ’deniz kızı’ da denilen sapan balığının normalde açık denizlerde yaşadığını, bu dönemde Kıbrıs açıklarında da rastlandığını ifade etti.

Balığın göz, dudak, karın bölgesi gibi insana benzeyen garip bir yapısı olduğunu söyleyen Polat, sağlık açısından da çok faydalı bir balık olduğunu savundu. Balığın yağının güzellik uzmanlarınca cilt bakımında kullanıldığını ileri süren Polat, "Bu balığın yağının cildin üzerindeki yanıklar, lekeler, egzama gibi her türlü cilt rahatsızlığına faydası var" dedi.

Kaynak : İHA

Kıbrıs


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı