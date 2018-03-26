Hürriyet'te ilk ayrılık

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler ardından Hürriyet gazetesinden ilk ayrılık haberi geldi.



Gazetenin yazarlarından Melis Alphan, sosyal medya hesabından Hürriyet ile yollarını ayırdığını açıkladı. Alphan şu mesajı paylaştı: Bugün Hürriyet'le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.





Bugün Hürriyet'le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. — melis alphan (@melisalphan) 26 Mart 2018

Vuslat Doğan Sabancı şu an Hürriyet gazetesi binasından alkışlar ve güllerle uğurlanıyor pic.twitter.com/NBj04x16kH — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 26 Mart 2018

Öte yandan bugün Hürriyet binasında tam bir 'veda günü' yaşandı. Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesindeki çalışma arkadaşlarına veda etti.O anlarda gazetenin muhabirlerinden olan İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı: