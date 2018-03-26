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Hürriyet'te ilk ayrılık

Doğan Medya Grubu'nun satışı ardından Hürriyet'ten ilk ayrılık haberi geldi.

Medya / 26 Mart 2018 Pazartesi 17:07
Hürriyet'te ilk ayrılık

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Görüşmeler ardından Hürriyet gazetesinden ilk ayrılık haberi geldi.

Gazetenin yazarlarından Melis Alphan, sosyal medya hesabından Hürriyet ile yollarını ayırdığını açıkladı. Alphan şu mesajı paylaştı: Bugün Hürriyet'le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.

Öte yandan bugün Hürriyet binasında tam bir 'veda günü' yaşandı. Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet gazetesindeki çalışma arkadaşlarına veda etti.

O anlarda gazetenin muhabirlerinden olan İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı: Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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