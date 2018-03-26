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Hangi ülke kaç diplomatı sınır dışı ediyor?

AB ülkeleri, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in İngiltere’de zehirlenmesinin ardından Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Dünya / 26 Mart 2018 Pazartesi 16:52
Hangi ülke kaç diplomatı sınır dışı ediyor?

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’ne üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Ülkelerden tek tek açıklama geliyor. ABD 60, Almanya 4, Fransa 4, Çekya 3, Ukrayna 13 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz bugün düzenlediği basın toplantısında 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini açıklarken, Litvanya, Letonya ve Estonya’daki Rus Büyükelçileri de bu ülkelerin Dışişleri Bakanlıklarına çağrıldı. Görüşmelerin ardından bu ülkelerin de bazı Rus diplomatları sınır dışı etmesi bekleniyor.

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararının geçtiğimiz hafta Brüksel’de yapılan AB Zirvesi’nde İngiltere ile dayanışma adına alındığı belirtiliyor.

Kaynak : İHA

Sınır Dışı


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