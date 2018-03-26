USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

Hakan Peker sevenleriyle buluşacak

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 5 Nisan Perşembe günü Hakan Peker yeni albümünden şarkıları seslendireceği bir konser verecek. Ayrıca CRR’de Etno Müzik Festivali, Hakan Peker, CRR Caz Orkestrası & Sanat Deliorman ve Barcelona Gipsy Balkan Orkestra programları düzenlenecek.

Kültür-Sanat / 26 Mart 2018 Pazartesi 10:10
Hakan Peker sevenleriyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla müzikseverleri bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Etno Müzik Festivali 1-2-3 Nisan tarihlerinde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Üç gün sürecek festival pazar 19.00'da, pazartesi ve salı günleri ise 20.00'de başlayacak. Pop müziğinin önemli isimlerinden Hakan Peker, yeni albümünden şarkıları ilk kez sevenlerine sunacağı konseriyle, 5 Nisan Perşembe saat 20.00'de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak. Caz müziğinin genç isimlerinden Sanat Deliorman ile Nail Yavuzoğlu şefliğindeki CRR Caz Orkestrası'nın bir araya geleceği program, 6 Nisan Cuma akşamı İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde gerçekleşecek.

Doğu Avrupa'nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarını kendilerine özgü bir coşkuyla yorumlayan “Barcelona Gipsy Balkan Orkestra', 8 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de İBB Cemal Reşit Rey sahnesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Kaynak : İHA

Cemal Reşit Rey Konser SalonuCemal Reşit ReyBüyükşehir BelediyesiMüzik FestivaliUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı