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Facebook için soruşturma kararı çıktı

ABD Federal Ticaret Komisyonu, yaşanan skandallardan sonra Facebook'un gizlilik uygulamalarını araştırma kararı aldı. Komisyon, Facebook'un tüketicilere ciddi zarar veren 'haksız fiiller' yapıp yapmadığını araştıracak.

Teknoloji / 26 Mart 2018 Pazartesi 19:12
Facebook için soruşturma kararı çıktı

Facebook'tan yapılan açıklamada ise şirketin kullanıcıların bilgilerini 'güçlü bir şekilde' korumak için çalıştığı ve Komisyon'un sorularını yanıtlama fırsatını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook'la ilgili bir soruşturma başlatacağı geçtiğimiz hafta duyurulmuş, ancak Komisyon bu haberleri doğrulamamıştı. Bugünkü açıklama ile soruşturma resmiyet kazanmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz şekilde topladığı ortaya çıkmıştı.

Bu skandalın ardından dünyanın dört bir yanından insanlar, #deletefacebook kampanyasıyla kullanıcıları Facebook hesaplarını silmeye davet etti. Şirket hisseleri yüzde 14 değer yitirirken, piyasa değeri 50 milyar dolar azaldı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan güven ihlali nedeniyle İngiliz ve Amerikan gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi.

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