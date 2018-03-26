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Emin Çölaşan'a 'sarı öküz' cevabı

Kendisini "sarı öküz"e benzeten Emin Çölaşan'a, Hüseyin Gülerce'den cevap geldi...

Televizyon / 26 Mart 2018 Pazartesi 17:13
Emin Çölaşan'a 'sarı öküz' cevabı

28 Şubat sürecinde Hürriyet gazetesinde yazan ve kovulduktan sonra Sözcü gazetesine geçen Emin Çölaşan, dünkü yazısında ‘Sarı Öküz' öyküsünden yola çıkarak kovulma sürecini anlatmıştı.

Çölaşan görevine son verilmesinin nedenini Aydın Doğan'a yapılan baskı sonucu olduğunu iddia etmiş kendisini öykünün kahramanlarından biri olan ‘Sarı Öküz'e benzetmişti.

Çölaşan'ın bu benzetmesine Beyaz TV yorumcusu gazeteci - yazar Hüseyin Gülerce'den cevap geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hüseyin Gülerce Çölaşan'a cevap olarak 'Çölaşan'dan 'sarı öküz' olmaz. Çünkü hikayedeki 'sarı öküz'ü arslanlar yiyiyor. Çölaşan'ı ise başka bir mekanda semirttiler...' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hüseyin Gülerce28 ŞubatEmin Çölaşan


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