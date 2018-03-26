USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar konusunda Irak'tan bugün bir yetkilinin Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Siyaset / 26 Mart 2018 Pazartesi 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna'da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin, 'AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Varna Zirvesi'nin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

'Müzakere sürecinde karşılaştığımız engelleri ileteceğiz'

Bugünkü zirvede daha önceden mutabakata varılan hususlardaki gelişmeleri de ele alacaklarını belirten Erdoğan, 'Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve sunni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz.'

'Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar konusunda Irak'tan bugün bir yetkilinin Türkiye'ye geleceğini bildirdi.


CumhurbaşkanıAtatürkBulgaristanRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı