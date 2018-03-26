Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna'da düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin, 'AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Niyetini, gayesini, ciğerini çok iyi bildiğimiz çevrelerin Türkiye'nin AB'de saygın, eşit, tam üye olarak hak ettiği yeri olmasına mani olmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ülkemizin konumuna, gücüne, bölgede ve dünyada oynadığı etkin role uygun şekilde Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Varna Zirvesi'nin hem AB hem de bölgesel meselelerin çözümü konusunda olumlu katkılar yapmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.



'Müzakere sürecinde karşılaştığımız engelleri ileteceğiz'



Bugünkü zirvede daha önceden mutabakata varılan hususlardaki gelişmeleri de ele alacaklarını belirten Erdoğan, 'Bölgesel ve güvenlik konularına ilaveten ülkemizin müzakere sürecinde karşılaştığı siyasi ve sunni engellerin kaldırılması, katılım sürecimizin tekrar canlandırılması beklentimizi Avrupa Birliği liderlerine tekrar ileteceğiz.'



'Sincar konusunda Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar konusunda Irak'tan bugün bir yetkilinin Türkiye'ye geleceğini bildirdi.





