Çocukların korkulu rüyası 'Çölyak'

Çölyak hastalığının her yaşta ortaya çıkabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Gülşan,'Çölyak hastalığı genetik olarak duyarlı kişilerde başlıca buğdaydaki gluten ve arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı kalıcı intolerans olarak gelişen ince barsak hastalığıdır, çocukluk çağının en yaygın emilim bozukluğu nedeni olan bu hastalık, her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Çoğu hastada sessiz bir seyir söz konusudur.' dedi.



Hastalığın teşhisi ile ilgili bilgiler veren Gülşan,'Çölyak oldukça farklı ve değişken olabilir. Çölyak hastalığı mide-bağırsak sistem ve bu sistem dışı belirtileri büyük oranda ince bağırsta gelişen emilim bozukluğuna bağlıdır. Yağlı, donuk görünümlü, alışılmıştan daha sık ve bol miktarda dışkı ise bu patolojinin en önemli göstergesidir. Ancak süt çocuklarındaki ishal, karın şişliği, iştahsızlık gibi tipik hastalık belirtileri artık gittikçe daha az görülmektedir. Bunun yanında serolojik testlerin sayesinde çok hafif bulguları olan hastalar bile tanı alabilmektedir.' dedi.



Çölyak hastalığının iki tipi olduğunu bildiren Gülşan şunları söyledi.



'Klasik Çölyak Hastalığı daha çok süt çocukları ve küçük çocuklarda, yaşamın 6 ve 24'üncü aylarında diyetle gluten alımı başladıktan sonra ortaya çıkan, tipik olarak büyüme-gelişme geriliği, kronik ishal veya cıvık dışkılama, kusma, karın ağrısı, karın şişliği, kas zayıflığı, hipotoni, iştahsızlık gibi gastrointestinal bulgular ve malabsorbsiyonla karakterli formdur. İshal halen en sık görülen bulgudur, akut veya sinsi başlayabilir. Dışkı karakteristik olarak soluk, açık renkli, cıvık ve kötü kokuludur. Çocukta tekrarlayan şiddetli ishal atakları olabilir. Hatta bazen çok sulu bir ishal de görülebilir. Kilo alımı ve boy uzaması ise malabsorbsiyon veya iştah azalmasına bağlı olarak yaşına göre geri kalır. Bu çocuklar vitamin D ve kalsiyum eksikliğine bağlı olarak sıklıkla rikets tablosu ile de tanı almaktadırlar. Nörolojik bulguları da olabilen bu çocuklar çekinik, huzursuz, mutsuz ve huysuz olabilirler. Klasik olmayan çölyak hastalığı ise çoğunlukla 5-7 yaş üstü büyük çocuklar ve erişkinlerde görülür. Boy kısalığı, ergenlikte gecikme, diş mine tabakası bozuklukları, ileri ağız yaraları, tedaviye cevap vermeyen veya nedeni kesin belli olmayan demir eksikliği anemisi, osteoporoz veya osteopenik kemik hastalıkları, kronik artrit, kardiyomyopati gibi kalp kası bozuklukları, karaciğer fonksiyonlarında bozukluk, nörolojik bozukluklar gibi bulgular yanında, tekrarlayan karın ağrısı, bulantı-kusma, şişkinlik gibi irritabl barsak hastalığını düşündüren dispeptik yakınmalar, gastroözefageal reflü ve kabızlık gibi yakınmalar ile saptanır . Atipik bulguları ve yakınmaları olan bireylerin çoğunda mide-bağırsak sistemi belirtiler yoktur.' dedi.



Kaynak : İHA