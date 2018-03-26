USD (Alış - Satış) : 3,97 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,93 - 4,93

Bozdağ: Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son günlerde gündeme gelen ABD'den patriot alımı konusuna ilişkin bir soruya cevap verdi. Bozdağ, 'teklif Trump'tan geldi' dedi.

Güncel / 26 Mart 2018 Pazartesi 21:32
Bozdağ: Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede gündeme gelen Patriot konusunu değerlendirdi.

PATRIOT TEKLİFİ TRUMP'TAN GELDİ

Bir soru üzerine Bozdağ, Patriot satışı teklifinin Trump'tan geldiğini söyledi ve konuyla ilgili şunları söyledi:

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu.

"ANCAK O GÖRÜŞMEDEN SONRA TARAFLAR ARASINDA PATRIOT KONUSUNDA BAŞKA GÖRÜŞME OLMADI"

Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.

Amerika Birleşik DevletleriBekir BozdağCumhurbaşkanıBakanlar KuruluRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı