Bozdağ'dan kritik Sincar açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:



KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.



Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu.



TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.



Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK KONUSU



Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız.



PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI



Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir.



Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bazı bölgelere yerleştiğini teyit ettik.



'PATRIOT AÇIKLAMASI'



Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu.



Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.



İNGİLTERE-RUSYA GERGİNLİĞİ



İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz iki ülke arasında olan bir meseledir.



İngiltere, hangi ülke ile ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine kendisi karar verir. Rusya da aynı şekilde kararını kendisi verir. İngiltere ve Rusya, kendi politikalarını kendileri oluşturan egemen ülkelerdir.



Biz, 'İngiltere neden böyle bir karar aldı' deme gibi bir durumumuz yoktur.



'TÜRKİYE ŞU ANDA RUSYA'YA KARŞI HERHANGİ BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNMEMEKTEDİR'



Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Şu anda Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi politikasını kendisi oluşturan bağımsız ve egemen bir ülkedir.



KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: '(Çiftlik Bank Soruşturması) Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır.' dedi.



