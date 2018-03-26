USD (Alış - Satış) : 3,97 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,93 - 4,93

Sıcak Haber : Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!..

Sıcak Haber : Kuzey Irak'ta 12 terörist daha etkisiz hale getirildi!..

Bozdağ'dan kritik Sincar açıklaması

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, gazetecilerin Sincar'daki son durum hakkındaki sorularını cevapladı.

Siyaset / 26 Mart 2018 Pazartesi 20:10
Bozdağ'dan kritik Sincar açıklaması
Video için tıklayın

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

KK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır.

Bugüne kadar 49 kahramanımız şehit oldu.

TSK bölgede yaşayan herhangi bir sivilin zarar görmemesi için azami gayret göstermiştir. Harekat boyunca herhangi bir sivilin TSK kaynaklı burnu bile kanamamıştır.

Afrin Afrinlilerindir. TSK, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için orada bulunuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK KONUSU

Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız.

PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bazı bölgelere yerleştiğini teyit ettik.

'PATRIOT AÇIKLAMASI'

Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu.

Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi.


İNGİLTERE-RUSYA GERGİNLİĞİ

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz iki ülke arasında olan bir meseledir.

İngiltere, hangi ülke ile ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine kendisi karar verir. Rusya da aynı şekilde kararını kendisi verir. İngiltere ve Rusya, kendi politikalarını kendileri oluşturan egemen ülkelerdir.

Biz, 'İngiltere neden böyle bir karar aldı' deme gibi bir durumumuz yoktur.

'TÜRKİYE ŞU ANDA RUSYA'YA KARŞI HERHANGİ BİR KARAR ALMAYI DÜŞÜNMEMEKTEDİR'

Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Şu anda Türkiye Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi politikasını kendisi oluşturan bağımsız ve egemen bir ülkedir.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: '(Çiftlik Bank Soruşturması) Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır.' dedi.

 

BaşbakanBekir BozdağBinali YıldırımTerörle MücadeleBakanlar Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı