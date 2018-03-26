Benzine zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,81 liradan 5,93 liraya, Ankara'da 5,86 liradan 5,98 liraya, İzmir'de ise 5,83 liradan 5,95 liraya çıkacak.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Kaynak : İHA