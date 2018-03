Bahadır İnşaat’tan, lüks, çevreci, akıllı ve organik proje

Yüksek standart'da malzeme ve uygulama kalitesi ve doğru fiyat prensibi ile en ince detaylarına kadar planlanan BAHADIR 148'in, mutlu aileler ve sıcak yuvalarla dolu olması, tüm mutfaklarında yemek pişen, akşamları tüm dairelerinde ışıklar yanan, kesintisiz ve sürekli bir aile yaşamının bulunduğu proje olması hedefleniyor.



Bahadır İnşaat, İstanbul Pendik'te yapımına başladığı yeni projesi BAHADIR 148 ile konut kavramına yeni bir soluk getiriyor. Şirketin, kendine ait 4 bin dörtyüz metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirdiği BAHADIR 148, sunduğu yüksek kalite ve yaşam standardına ilave olarak 365bin liradan başlayan fiyatlarıyla karlı bir yatırım fırsatı sunuyor. Şehrin merkezinde ve hayatın içindeki konumuyla öne çıkan BAHADIR 148, aynı zamanda akıllı, çevreci ve organik bir yaşamın da kapılarını aralıyor.

Toplam 22 bin metrekare inşaat alanına sahip bulunan BAHADIR 148, 10 katlı iki blokta 148 adet özel daire ve 2 adet ticari alandan oluşuyor. Projede büyüklükleri 90 metrekare 2+1 daire ile ve 115 metrekare 3+1 daire seçenekleri bulunuyor







Hemen tapu Lansmana özel peşin ödemede %15 indirim fırsatı

Lansmana özel tamamı peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılan projede,peşinat,ara ödeme,24 ay düşük taksitli cazip ödeme planı sunuluyor. Tapuları hemen teslim edilen dairelerin 24 ay içinde teslim edilmesi taahhüt edilirken, Bahadır İnşaat bu süreyi 18 aya çekmeyi planlıyor.



Yüzde 35 prim beklentisi

BAHADIR 148' in, bir kentsel dönüşüm projesi olmaması ve şirketin kendi arsası üzerinde inşa edilmesi büyük bir avantaj. Doğru fiyat ve güçlü finansman fırsatı sunulan proje, lokasyonu ve özellikleri sebebi ile aynı zamanda yüksek prim potansiyeline de sahip. Bölgede metrekare ortalaması göz önüne alındığında, “Lansmana özel fiyat avantajı hesaplanarak”teslim tarihini de göz önüne alındığında minimum yüzde 35'lik bir fiyat artışı bekleniyor.



Avantajlı lokasyon

Gerek oturum gerekse yatırım amaçlı bir projenin en önemli unsuru olan lokasyon, BAHADIR 148 in en önemli özelliklerinden biri.

Öncelikle Pendik, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kişi başına düşen yeşil alan hedefinin üzerinde bulunan bir ilçe. Pendik; havalimanı, Formula Pisti, Teknoloji Parkı, UN Ro-Ro Pendik Limanı, tersane, marina, toplu taşıma imkanları, alışveriş merkezleri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere bir çok imkanı bünyesinde barındırıyor. Bu özelliğiyle de yüksek değerlenme potansiyeline sahip. Ayrıca gelişimini hızla devam ettiren bir bölge olması da büyük bir avantaj. Bahadır148 de, böyle bir bölgede, D100 Karayolunun hemen yanında yükseliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı- TEM bağlantı yolu üzerinde, metro, Yüksek Hızlı Tren ile demiryolu, hava ve deniz ulaşımı imkanlarına sahip bir bölgede bulunan projenin , Pendoria ve Neomarin alışveriş merkezlerinin hemen yanı başında bulunması da ona ayrı bir değer katıyor. Ayrıca hemen karşısındaki, 4 bin personelin görev alacağı Garanti Bankası Teknoloji Üssü projesi de BAHADIR148'in lokasyon avantajını bir kat daha artırıyor



Muhteşem manzara

Çok özel konumu sayesinde güzel bir şehir manzarasının yanı sıra Yalova'dan Adalara ve Zeytinburnu sahiline kadarmuhteşem bir Marmara Denizi manzarasına hakim olan BAHADIR 148'deki dairelerin büyük bir çoğunluğu bu avantajdan nasibini alıyor. Minibüs yoluna 80 metre, metroya 350 metre, sahile 800 metre mesafede yer alan BAHADIR 148, Sabiha Gökçen Havalimanına sadece 5 kilometre, TEM otoyoluna ise 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.







2 bin 500 metrekare yeşil alan

2 bin 500 metrekarelik yeşil alana sahip olan BAHADIR148'de özel ve yoğun bir yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması planlanıyor.Ayrıca yürüyüş alanları, kameriyeler, keyif bahçeleri ve çocuklar için açık oyun parkı yer alacak. Aynı zamanda kapalı bir çocuk oyun alanının da yer yapılacağı projede, huzurlu bir bahçe ortamı oluşturulacak. Projenin sosyal donatı alanları içinde ise özel yeşil alan bölgesinde aileler için tasarlanan için kapalı havuz ve fitness salonunun yanı sıra basket sahası ve özel bir Squash alanı yer alacak. Projede ayrıca gençlerin aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirebilecekleri mini sinema salonuyla, içinde langırt, bilardo bulunan eğlence ve oyun alanı da olacak.



Minimum aidat

Kaliteli ve lüks bir yaşam sunmasına rağmen ekonomik ve sürdürülebilir yaşamı da destekleyen, çevre dostu bir yapı olma özelliğini taşıyan BAHADIR 148, site sakinlerine minimum aidat avantajı sunacak. Kombili sisteme sahip, doğalgazlı mutfak ocaklarının bulunduğu projede her daire sahibitükettiği kadar enerji faturası ödeyecek. Isı, ses ve su izalasyon yalıtımının da yüksek standartlarda yapılacağı projede ayrıca bahçe ve peyzaj alanlarında solar sistemli LED aydınlatma armatürleri sayesinde güneş enerjisinden maksimum fayda sağlanacak. Böylece elektrik tüketimi minimize edilirken su tasarrufu ise tasarruflu bataryalar, tasarruflu rezarvuar sistemleri ve yalıtımlı su tesisatları sayesinde sağlanacak.

Yüksek tavan standardı ile daire içlerinde ve kat hollerinde gün ışığından ve doğal havalandırmadan maksimum faydanın sağlanacağı evlerde, tüm ince detaylara odaklanılmış.









Sağlamlık, güvenlik

Sağlam bir zeminde, depreme dayanıklı bir proje olarak hayata geçirilecek olan BAHADIR 148'de yanmaz malzemelerle yangına karşı dayanımlı dış cephe uygulaması yapılacak. Yangın jeneratörü başta olmak üzere, kat koridorlarında bulunacak olan yangın muslukları ve tertibatları, acil çıkış alanı, yangın merdiveni gibi donatılarla bu konuda yüksek güvenlik sağlanacak.



Hayati detaylar

7/24 kapalı devre kamera sisteminden güvenlik personelinin kontrolündeki giriş noktasına kadar yüksek güvenlik standartlarının sağlanacağı BAHADIR 148'de her daireye araç tanıma sistemli, bir araçlık kapalı otopark tahsis edilecek. Oluşabilecek herhangi bir kaza anında, site sakinlerinin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması için ise ambulansın otoparka girerek sedyenin daire içlerine ulaşabileceği genişlikte asansörler ve geniş koridorlar da BAHADIR 148'de göz ardı edilmeyen hayati detaylar arasında yer alıyor.



0216 417 0 666

www.bahadir148.com





Bahadır İnşat hakkında:

Bahadır İnşaat, inşaat sektöründe nesillerdir faaliyet gösteren bir ailenin bireyleri tarafından kuruldu. İstanbul'da 1962'den beri Bahadır İnşaat adıyla sektördeki serüvenine devam eden Bahadır Ailesi'nin ikinci kuşağı, kurumsal bir çatı altında 49 yıllık aile şirketini yönetiyor. 1962'den bugüne İstanbul'un birçok yerinde konut projeleri ve gayrimenkul yatırımları gerçekleştiren Bahadır İnşaat, projelerini genellikle kendi arsaları üzerinde inşa ediyor. Şehir merkezinde, hayatın ve günün ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan bir çok projesi bulunan şirket, tecrübeli bir teknik ekip ve uygulama personeline sahip.